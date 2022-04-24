Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi 5 eksik

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Antrenmanın ardından kampa giren Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Kerem Kalafat kadroda yer almadı.

Teknik direktör Valerien Ismael'in belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'koudou, Michy Batshuayi, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.