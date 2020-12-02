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Spor

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in 11. haftasında 4 Aralık Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

AA02 Aralık 2020 Çarşamba 16:14 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 16:14
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın küçük oyunlar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve kanat-orta-şut çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı.

Antrenmanın, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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