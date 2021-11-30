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Spor

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

DHA30 Kasım 2021 Salı 14:34 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 14:34
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Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bir bölümünü izlediği basına kapalı çalışma, 1 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. İdman, ısınma ve stretching çalışması ile başladı. Siyah beyazlı futbolcular istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptı. Antrenman, serbest yapılan stretching çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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