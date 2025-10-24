İSTANBUL 25°C / 17°C
Spor

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları başladı.

AA24 Ekim 2025 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, pas ve taktiksel çalışmalarla başladıkları antrenmanda daha sonra dar alanda çift kale maç oynayıp, bitiricilik çalışması yaptı.

