  • Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi devam etti
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşmanın çalışmalarına devam etti.

17 Mart 2026 Salı 17:47
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 19 Mart Perşembe günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yardımcı antrenör Murat Kaytaz yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlı oyuncular, antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve minyatür kale maçın ardından yan top çalışmalarıyla noktalandı.

Beşiktaş, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanın ardından çalışmalarını tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.

