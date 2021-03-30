Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile 4 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, minyatür kale maçın ardından dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.
Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.