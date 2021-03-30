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Spor

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA30 Mart 2021 Salı 17:16 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 17:16
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Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile 4 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, minyatür kale maçın ardından dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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