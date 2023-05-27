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Spor

Beşiktaş'ta, Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stayumu'nda Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

AA27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:55 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta, Kasımpaşa mesaisi sürüyor
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 3 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşuları ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Basına kapalı olarak 1.5 saat süren idmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla birlikte Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

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