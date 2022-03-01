Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı

AA 1 Mart 2022 Salı 21:16 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 21:16

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.



Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Yukatel Kayserispor müsabakası, saat 20.30'da başlayacak.