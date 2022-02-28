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Spor

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı mesaisi devam etti

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları sürdü.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 17:42 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 17:42
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile 2 Mart Çarşamba günü oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenmanın, oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Yaşadığı sakatlığın ardından uzun bir aradan sonra takımla çalışmalara başlayan Georges Nkoudou'yu arkadaşlarının alkışlarla karşıladığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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