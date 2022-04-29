Beşiktaş'ta Kayserispor maçı mesaisi devam etti

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması üzerinde duruldu. Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, taktik programın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Can Bozdoğan ile Josef de Souza takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Beşiktaş, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Kayseri'ye giderek kampa girecek.