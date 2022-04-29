İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2022 Cuma / 28 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8487
  • EURO
    15,705
  • ALTIN
    910.939
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Kayserispor maçı mesaisi devam etti
Spor

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı mesaisi devam etti

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları devam etti.

AA29 Nisan 2022 Cuma 19:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması üzerinde duruldu. Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, taktik programın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Can Bozdoğan ile Josef de Souza takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Beşiktaş, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Kayseri'ye giderek kampa girecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.