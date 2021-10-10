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Spor

Beşiktaş'ta Kenan Karaman ameliyat oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Altay maçında sol el ikinci parmağında kırık oluşan Beşiktaşlı oyuncu Kenan Karaman, ameliyat oldu.

10 Ekim 2021 Pazar 22:47 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 22:47
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Beşiktaş'ın Altay ile deplasmanda oynadığı maçta sol el ikinci parmağında kırık oluşan Kenan Karaman ameliyat oldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynadığı maçta sol el ikinci parmağında kırık oluşan ve milli maç takvimi nedeniyle operasyon planlaması yapılan futbolcumuz Kenan Karaman'a, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Arel Gereli'nin katıldığı operasyonda plak ve vida ile tespit uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kenan Karaman'ın Başakşehir ile oynanacak maçta süre verilmesi halinde görev alabileceği belirtiliyor.

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