Beşiktaş'ta Kenan Karaman depremi! Ortalık yıkıldı...

Star Gazetesi 14 Mart 2022 Pazartesi 21:14 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 22:11

Kenan Karaman, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 29. haftasında derbide Galatasaray'a konuk olduğu maçta gündem oldu. Başarısız performansıyla tepki çeken Kenan Karaman, sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.

KENAN KARAMAN, HÜSRANA UĞRATTI

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde derbi karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oldu. Siyah-beyazlılarda ilk 11'de başlayan Kenan Karaman, etkisiz bir performansla hayal kırıklığına uğrattı. Milli oyuncu 39. dakikada yerini Michy Batshuayi'e bıraktı.

KENAN KARAMAN, BONSERVİSSİZ ALINMIŞTI

Beşiktaş, Kenan Karaman'ı sezon başında Almanya 2. Lig ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'tan bedelsiz olarak transfer etmişti. Karaman, Fortuna Düsseldorf'ta 72 maçta 16 gol ve 6 asistlik bir performans sergilemişti. 27 yaşındaki milli oyuncu siyah-beyazlı formayla ise bu sezon 15'inde ilk 11'de yer aldığı 26 maçta yalnızca 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunabildi.

İşte siyah-beyazlı taraftarların Kenan Karaman tepkilerinden bazıları: