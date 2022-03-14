Beşiktaş'ta Kenan Karaman depremi! Ortalık yıkıldı...

Kenan Karaman, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 29. haftasında derbide Galatasaray'a konuk olduğu maçta gündem oldu. Başarısız performansıyla tepki çeken Kenan Karaman, sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde derbi karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oldu. Siyah-beyazlılarda ilk 11'de başlayan Kenan Karaman, etkisiz bir performansla hayal kırıklığına uğrattı. Milli oyuncu 39. dakikada yerini Michy Batshuayi'e bıraktı.
Beşiktaş, Kenan Karaman'ı sezon başında Almanya 2. Lig ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'tan bedelsiz olarak transfer etmişti. Karaman, Fortuna Düsseldorf'ta 72 maçta 16 gol ve 6 asistlik bir performans sergilemişti. 27 yaşındaki milli oyuncu siyah-beyazlı formayla ise bu sezon 15'inde ilk 11'de yer aldığı 26 maçta yalnızca 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunabildi.