Beşiktaş'ta Kenan Karaman pişmanlığı! Bileti kesildi

star.com.tr 25 Kasım 2021 Perşembe 19:00 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 19:02

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde Kenan Karaman'ı Bundesliga 2. Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'tan kadrosuna katmıştı. 27 yaşındaki milli oyuncu Beşiktaş'ta sergilediği düşük performansla eleştirilerin odağı haline gelmişti. Siyah-beyazlılar şimdiden ara transfer döneminde Kenan Karaman'ın yerine hücumcu arayışlarına başladı. Milli oyuncu ise yedek kulübesinde görev bekleyecek.

KENAN KARAMAN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Yaz aylarında Beşiktaş'ın renklerine bağladığı Kenan Karaman, siyah-beyazlılarda beklentilerin altında bir performans sergileyerek tepkilerin hedefi oldu. Beşiktaş formasıyla 16 resmi maça çıkan Kenan Karaman, 1 asist yaparken, hiç gol katkısında bulunamadı.

KENAN KARAMAN, DUSSELDORF'TAN BONSERVİSSİZ ALINMIŞTI

Beşiktaş, Kenan Karaman'ı geçtiğimiz yaz aylarında Bundesliga 2. Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'tan bedelsiz olarak renklerine bağlamıştı. Karaman, Fortuna Düsseldorf'ta 72 maçta 16 gol ve 6 asistlik bir performans sergilemişti.

SERGEN YALÇIN, MİLLİ OYUNCUNUN BİLETİNİ KESTİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kenan Karaman'ın biletini kesti. Milli oyuncuyu 11'de düşünmeyen teknik adam yönetimden o bölgeye yeni transfer istedi. Sergen Yalçın'ın 27 yaşındaki oyuncuyu yedek bekletmesi bekleniyor.