Beşiktaş'ta Kenan Karaman pişmanlığı! Bileti kesildi

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde Kenan Karaman'ı Bundesliga 2. Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'tan kadrosuna katmıştı. 27 yaşındaki milli oyuncu Beşiktaş'ta sergilediği düşük performansla eleştirilerin odağı haline gelmişti. Siyah-beyazlılar şimdiden ara transfer döneminde Kenan Karaman'ın yerine hücumcu arayışlarına başladı. Milli oyuncu ise yedek kulübesinde görev bekleyecek.
Yaz aylarında Beşiktaş'ın renklerine bağladığı Kenan Karaman, siyah-beyazlılarda beklentilerin altında bir performans sergileyerek tepkilerin hedefi oldu. Beşiktaş formasıyla 16 resmi maça çıkan Kenan Karaman, 1 asist yaparken, hiç gol katkısında bulunamadı.
Beşiktaş, Kenan Karaman'ı geçtiğimiz yaz aylarında Bundesliga 2. Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'tan bedelsiz olarak renklerine bağlamıştı. Karaman, Fortuna Düsseldorf'ta 72 maçta 16 gol ve 6 asistlik bir performans sergilemişti.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kenan Karaman'ın biletini kesti. Milli oyuncuyu 11'de düşünmeyen teknik adam yönetimden o bölgeye yeni transfer istedi. Sergen Yalçın'ın 27 yaşındaki oyuncuyu yedek bekletmesi bekleniyor.
star.com.tr