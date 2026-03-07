Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide siyah-beyazlılar, Leroy Sane'ye kırmızı kart bekledi.

Galatasaray'dan Leroy Sane, 29. dakikada Asllani'ye faul yaptı. Hakem Ozan Ergün, Sane'ye sarı kart verdi.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, bu dakikada Sane'ye kırmızı kart bekledi.

Hakem Ergün, VAR'dan gelen onayın ardından sarı kart kararında kaldı.

Beşiktaş'tan Orkun Kökçü, itirazlarının ardından sarı kart gördü.

Maçın 62. dakikasında Rıdvan Yılmaz, Leroy Sane'nin yaptığı müdahaleden dolayı yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, VAR incelemesinin ardından Sane'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

Beşiktaş, pozisyon için sosyal medyadan, "Daha ne olması gerekiyor?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

(Fotoğraf: beIN Sports)

Beşiktaş, karşılaşmanın 70. dakikasında penaltı bekledi.

Bu dakikada Cerny'nin vuruşu Abdülkerim Bardakcı'dan döndü. Beşiktaşlı futbolcular elle oynama ve penaltı bekledi.

Hakem Ozan Ergün, oyunu sürdürdü. Hakem Ergün, VAR'dan gelen onay sonrası devam kararında kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu karara büyük tepki gösterdi.