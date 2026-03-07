İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta kırmızı kart beklentisi! ''Daha ne olması gerekiyor?''
Spor

Beşiktaş'ta kırmızı kart beklentisi! ''Daha ne olması gerekiyor?''

Beşiktaş kulübesi, Galatasaray derbisinde Leroy Sane'ye kırmızı kart bekledi. Hakem Ozan Ergün ise Leroy Sane'ye sarı kart verdi. Pozisyonun ardından siyah-beyazlı kulüpten dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ7 Mart 2026 Cumartesi 20:48 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kırmızı kart beklentisi! ''Daha ne olması gerekiyor?''
ABONE OL

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide siyah-beyazlılar, Leroy Sane'ye kırmızı kart bekledi.

Galatasaray'dan Leroy Sane, 29. dakikada Asllani'ye faul yaptı. Hakem Ozan Ergün, Sane'ye sarı kart verdi.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, bu dakikada Sane'ye kırmızı kart bekledi.

Hakem Ergün, VAR'dan gelen onayın ardından sarı kart kararında kaldı.

Beşiktaş'tan Orkun Kökçü, itirazlarının ardından sarı kart gördü.

Maçın 62. dakikasında Rıdvan Yılmaz, Leroy Sane'nin yaptığı müdahaleden dolayı yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, VAR incelemesinin ardından Sane'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

"DAHA NE OLMASI GEREKİYOR?"

Beşiktaş, pozisyon için sosyal medyadan, "Daha ne olması gerekiyor?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

(Fotoğraf: beIN Sports)

BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI BEKLENTİSİ

Beşiktaş, karşılaşmanın 70. dakikasında penaltı bekledi.

Bu dakikada Cerny'nin vuruşu Abdülkerim Bardakcı'dan döndü. Beşiktaşlı futbolcular elle oynama ve penaltı bekledi.

Hakem Ozan Ergün, oyunu sürdürdü. Hakem Ergün, VAR'dan gelen onay sonrası devam kararında kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu karara büyük tepki gösterdi.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.