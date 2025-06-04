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Spor

Beşiktaş'ta kırmızı kart rekoru Tayyip Talha Sanuç'ta

Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta bu sezon en çok kırmızı kart gören isim Tayyip Talha Sanuç oldu.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 11:31 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kırmızı kart rekoru Tayyip Talha Sanuç'ta
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Trendyol Süper Lig'de sezonu dördüncü tamamlayan Beşiktaş'ta en hırçın oyuncu Tayyip Talha Sanuç oldu.

Yaşadığı ağır sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, tekrar oynamaya başladığı dönemde 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart gördüğü maçlarda Beşiktaş puan kaybetti. Tayyip Talha'nın kırmızı kart gördüğü ilk maçta Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Stoperde görev yapan oyuncunun kırmızı kartla cezalandırıldığı diğer müsabakada ise siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sezonu 64 sarı kart ve 4 kırmızı kartla noktalayan Beşiktaş'ta kırmızı kart gören diğer futbolcular Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy oldu.

Beşiktaş'ta 7 futbolcu toplam 4 sarı kart barajına ulaşarak kart cezalısı olurken, 9 sarı kart gören Arthur Masuaku 2 kez cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlılarda Masuaku'nun yanı sıra Jonas Svensson ve Emirhan Topçu 7'şer kezle en çok sarı kart gören isimler oldu.

4 OYUNCU KART GÖRMEDİ

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sezonu kart görmeden kapattı.

Siyah-beyazlılarda sezonun ikinci yarısında kiralıktan dönen Amir Hadziahmetovic ile birlikte az süre bulan oyuncular Onur Bulut, Bahtiyar Zaynutdinov ve Keny Arroyo, sezonu kart görmeden tamamladı.

KART RAPORU

Beşiktaş'ta bu sezon Süper Lig maçlarında süre alan futbolcuların kart sayıları şöyle:

FutbolcuMaçSarıKırmızı
Tayyip Talha Sanuç1512
Semih Kılıçsoy3231
Gedson Fernandes3421
Arthur Masuaku339-
Jonas Svensson317-
Emirhan Topçu287-
Rafa Silva355-
Mert Günok344-
Ciro Immobile304-
Al Musrati164-
Felix Uduokhai263-
Ersin Destanoğlu23-
Milot Rashica282-
Ernest Muçi272-
Mustafa Hekimoğlu202-
Gabriel Paulista201-
Joao Mario271-
Alex Oxlade-Chamberlain181-
Salih Uçan171-
Emrecan Terzi41-
Omar Colley21-

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