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Spor

Beşiktaş'ta kombine yenileme dönemi başlıyor

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu kombine yenileme işlemlerinin 30 Haziran'da başlayıp 3 Temmuz'da sona ereceğini duyurdu.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2026 Pazartesi 20:43 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kombine yenileme dönemi başlıyor
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Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak iç saha maçlarını kapsayan kombine yenileme dönemine ilişkin detayları duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpte kombine yenileme işlemleri, 30 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 3 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de sona erecek.

Taraftarlar, kombine yenileme işlemlerini Tüpraş Stadyumu Kombine Satış Ofisi'nin yanı sıra Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

Beşiktaş ayrıca, Tüpraş Stadyumu'nun her iki kale arkası tribününde oturma düzeninin yenilenmesinin planlandığını açıkladı. Bu nedenle, geçtiğimiz sezon kale arkası tribünlerinde kombinesi bulunan taraftarların, yenileme işlemlerinin ardından koltuklarında değişiklik yaşanabileceği belirtildi.

Yenileme dönemi kombine fiyatları;

1. Kategori: 143.750 TL

2. Kategori: 112.500 TL

3. Kategori: 100.000 TL

4. Kategori: 87.500 TL

5. Kategori: 81.250 TL

6. Kategori: 75.000 TL

415-416 Blok: 80.000 TL

414-417 Blok: 75.000 TL

413-418 Blok: 70.000 TL

7. Kategori: 21.000 TL

8. Kategori: 20.000 TL

Kulüp, kadın taraftarların tüm bloklarda yüzde 20 indirimle kombine yenileyebileceğini duyururken, öğrenci taraftarlar için de 422 numaralı blokta özel uygulamanın devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan, kombine sahipleri derbi maçlarında (Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor karşılaşmaları) biletlerini yalnızca kulübe devredebilecek. Kulübe devredilen ve satılan koltukların bedelinin yüzde 47'si ise bir sonraki sezon kombine yenilemelerinde kullanılmak üzere taraftarların Passo hesaplarına para puan olarak aktarılacak.

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