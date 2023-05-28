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Spor

Beşiktaş'ta Kondogbia harekatı!

Şenol Güneş ile birlikte gelecek sezonun yapılanmasını oluşturan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar Atletico Madrid forması giyen Geoffrey Kondogbia'yı gündemine aldı.

28 Mayıs 2023 Pazar 14:51 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Kondogbia harekatı!
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Gelecek sezon kadrosuna güçlü bir 6 numara profili eklemek isteyen Beşiktaş, Geoffrey Kondogbia için kulübü Atletico Madrid ile temasa geçecek.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKABİLİR

Sözleşmesinin son yılına girecek olan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, bu sezon az süre alması nedeniyle siyah beyazlılara sıcak bakabileceği belirtildi. Ayrıca yakın arkadaşı Arthur Masuaku'nun Beşiktaş'ta forma giymesinin söz konusu transfere etkili olabileceği ifade edildi.

PAZARLIK YAPILACAK

Bonservis bedeli olarak Atletico'nun talep ettiği 5 milyon Euro'nun yarısını önermeyi planlayan Kartal, masaya oturulduğunda ortak noktada buluşmaya çalışacak.

EN ÖNEMLİ KONU YILLIK ÜCRET

Orta Afrikalı ön liberonun transferinde en önemli konu ise yıllık ücret. Beşiktaş, iyi ilişkilere sahip olduğu Atletico Madrid'e oyuncunun yıllık maaşı olan 4 milyon Euro'nun yarısından biraz fazlasının karşılanması teklifini sunacak. Siyah-beyazlılar, yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanması halinde bonservis sorunun çözülebileceğini düşünüyor.

97 MİLYON € BONSERVİS BEDELİ ÖDENDİ

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz ay iki kulüp arasında Vodafone Park'ta oynanan yardım maçında sahada yer almıştı. Kariyeri boyunca Lens, Sevilla, Monaco, Inter, Valencia ve Atletico Madrid transferleri yapan oyuncu için toplam 97 milyon Euro bonservis ödendi.

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