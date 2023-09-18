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Spor

Beşiktaş'ta Konferans Ligi hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda deplasmanda Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA18 Eylül 2023 Pazartesi 15:29 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Konferans Ligi hazırlıkları başladı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda 21 Eylül Perşembe günü deplasmanda Belçika'nın Club Brugge ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda dün Trabzonspor ile oynanan maçta görev alan futbolcular salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanı, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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