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Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesi Adem Ljajic kararı

Teknik Direktör Abdullah Avcı, İttifak Holding Konyaspor'la deplasmanda oynayacakları zorlu müsabakada N'Koudou ve Diaby'ye 11'de forma vermeyi planlıyor. Adem Ljajic'e yer bulmakta çok zorlanan siyah-beyazlı hoca, Aykut Kocaman'ın bol pasa dayalı defansif oyun anlayışına karşı da özel hazırlıklar yapıyor.

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Süper Lig'in son 5 haftasında 13 puan toplayarak ayağa kalkan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı, İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'ini şekillendirmeye başladı. Üst üste oynanan maçlar neticesinde yorgun olduğu için teknik heyet tarafından zaman zaman dinlendirilen Adem Ljajic'in, Konyaspor deplasmanında da kulübeye çekilebileceği ortaya çıktı.

Konyaspor maçının kadrosunu bugünden itibaren antrenmanlarda deneyecek olan Abdullah Avcı, savunmayı Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz ve Caner Erkin'den kurmayı planlıyor. Defans hattının önünde yetişmesi durumunda Atiba Hutchinson ve Mohamed Elneny'yi oynatacak olan siyah-beyazlı hoca forvet arkasında yine Abdoulay Diaby'yi görevlendirmeyi düşünüyor. Kevin N'Koudou'nun sakatlıktan golle dönmesi nedeniyle sol kanatta sıkıntı yaşamayacak olan Avcı'nın, sağ kanatta Jeremain Lens ile Tyler Boyd arasında kararsız kaldığı bildirildi. Forvette Burak Yılmaz'ı oynatacak olan Beşiktaş'ın teknik patronu rakip analizi konusunda da hazırlıklarını büyük bir titizlikle devam ediyor. Konyaspor'un bol pasa dayalı defansif oyun yapısından çekinen Abdullah Avcı, buna karşı bazı önlemler alacak.

Farklı anlayışlar

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başındayken Abdullah Avcı'nın yönettiği Medipol Başakşehir'e çok zor anlar yaşatmıştı. Kocaman'ın taktisyen yönünün iyi olduğunu bilen Abdullah Avcı'nın karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak için farklı oyun anlayışları üzerinde çalıştığı bildirildi. Deneyimli hocanın, milli oyuncuların takıma dönmesinden sonra taktik çalışmalara ağırlık vereceği ifade edildi.

(Akşam)

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