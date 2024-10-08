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Spor

Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

IHA8 Ekim 2024 Salı 15:29 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi başladı
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Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Gaziantep FK maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncular ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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