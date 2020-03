Beşiktaş'ta koronavirüs karmaşası! Takımdan ayrılmak istiyor

19 Mart 2020 Perşembe 16:23 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 16:24

Beşiktaş'ta şok gelişme yaşandı. Yabancı oyuncuların koronavirüs salgını nedeniyle yönetimle görüşme yaptığı öğrenildi.



ATİBA VE BOATENG TEDİRGİN

Boateng ve Atiba başta olmak üzere birçok yabancı oyuncunun koronavirüsten çok tedirgin olduğunu yönetime iletti.

BOATENG BİR SÜRELİĞİNE AYRILMAK İSTEDİ

Durumdan çok endişeli olan Boateng’in ise yönetimle görüşerek bir süreliğine Türkiye’den ayrılmasının söz konusu olup olmadığını da sorduğu ortaya çıktı.

Boateng ile özel olarak görüşen yönetimin ise, Almanya’ya gitmek istemesi halinde oranın daha sıkıntı olduğunu Gana’ya bile gitmesi durumunda aynı riski taşıyabileceğini söylediği bildirildi.

YÖNETİCİLER: KİMSE PANİK OLMASIN

Siyah-beyazlı yöneticilerin futbolculara yaptığı açıklama ise şöyle:

“Bu virüs neredeyse dünyanın her yerine yayılmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü bunun küresel bir salgın olduğunu söyledi. İzin alıp gitmek isteyen olsa bile nereye gidecekseniz? Şu an uçuşlar durdurulmuş vaziyette. Ayrıca Türkiye bu konuda şu an için en güvenilir ülkelerden biri. Devletimiz gereken tedbirleri alıyor. Kimse panik olmasın. Sadece sizler değil diğer oyuncular, diğer takımlar ve bizler de endişeliyiz. Önce sakin olmalıyız.”

LJAJİC KULÜP ARIYOR

Beşiktaş'ta ismi satış listesine konulacaklar arasında geçen Adem Ljacic, menajeri aracılığıyla kulüp aramaya başladı.

Performansını beğenmeyen Siyah-Beyazlı taraftarlarla arası açık olan ve Sergen Yalçın'ın da ilk 11'de tercih etmediği Boşnak asıllı Sırp futbolcu başta eski kulüpleri Torino ve Fiorentina olmak üzere İtalya kulüpleriyle temasa geçti.

Yıllarca İtalya Ligi Serie A'da forma giyen Ljajic, menajerleri aracılığıyla temaslarını sürdürse de ülkede çok yaygın olan koronavirüs vakalarının da azalmasını beklemek zorunda.

(Akşam)