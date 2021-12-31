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Spor

Beşiktaş'ta koronavirüs vakası

Beşiktaş, seyahat gereklilikleri kapsamında yapılan Kovid-19 testlerinde bir futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AA31 Aralık 2021 Cuma 20:54 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 20:54
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Beşiktaş'ta bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Kovid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.

Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan futbolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

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