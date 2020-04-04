Beşiktaş'ta kriz! 5 futbolcu kabul etmedi

04 Nisan 2020 Cumartesi 13:46 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 13:46

Koronavirüs salgınının vurduğu futbol ekonomisindeki mali krizden çıkmanın yollarını arayan ve bu nedenle sözleşmesi devam eden yabancı oyuncularla ön görüşme yaparak indirim isteyen Beşiktaş Yönetimi, bu konuda ikinci hamlesini de gündemde tutuyor.

5 FUTBOLCU KABUL ETMEDİ!



Milliyet'in haberine göre; Şimdiye kadar görüştüğü yabancılardan maaş indirimi konusunda olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılar, yüksek ücret alan Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kevin N’Koudou, Victor Ruiz ve Adem Ljajic gibi isimlerle teklif gelmesi halinde yollarını ayırmaya çalışacak. Takım bütçesini aşağıya çekerek Beşiktaş’ın gelecek sezonlarını kurtarmak isteyen yönetim, bu oyuncuların önüne “kontrat yapılandırma” ile “teklif getirme” seçeneklerini koyacak.