  • Beşiktaş'ta kriz gecesi! Tribünlerden Sergen Yalçın'a sert tepki
Spor

Beşiktaş'ta kriz gecesi! Tribünlerden Sergen Yalçın'a sert tepki

Beşiktaş'ın son dakika golüyle kupaya veda etmesi tribünlerde gerilimi artırdı. Sergen Yalçın protesto edilirken, sahaya yabancı maddeler atıldı.

HABER MERKEZİ5 Mayıs 2026 Salı 22:59 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan, son saniyelerde gelen golle konuk ekip oldu.

Karşılaşma boyunca iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, maçın kaderi uzatma dakikalarında değişti. 90+8. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Enis Bardhi, ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Öte yandan karşılaşmanın ardından Beşiktaş tribünlerinde büyük tepki vardı.

Siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet ederken, tecrübeli teknik adama su şişeleri atıldı.

