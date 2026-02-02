İSTANBUL 8°C / 2°C
Spor

Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Beşiktaş karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

2 Şubat 2026 Pazartesi 14:16
Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
ABONE OL

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında 5 Şubat Perşembe günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

