İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2022 Salı / 7 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
Spor

Beşiktaş'ta kupa mesaisi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

AA8 Şubat 2022 Salı 13:47 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 13:47
ABONE OL

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1,5 saat sürdü.

İdmanın ilk bölümünde salonda çalışan siyah-beyazlılar, sahada ise çeşitli pas ve top kapma idmanları gerçekleştirdi.

Antrenman, dört takım halinde dar alanda oynanan çift kale turnuva maçlarıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Öte yandan, Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.