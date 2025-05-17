Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasına başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, genç yetenekler ve yıldız isimlerin dengelendiği bir takım kurmayı amaçlıyor.

Yönetim de bu doğrultuda çalışmalarına başladı. Siyah-Beyazlılar, Alexandre Lacazette'yi de gündemine aldı. Fransa Ligi ekiplerinden Olympique Lyon'da forma giyen Lacazette, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Teknik Direktör Paulo Fonseca da Fransız golcüyle devam edilmeyeceğini doğruladı. Bir dönem Arsenal'de de forma giyen 33 yaşındaki golcü, sezon sonunda serbest oyuncu statüsünde olacak. Ancak oyuncunun yüksek imza parası ve maaş talep etmesi, Beşiktaş Yönetimi'ni düşündürüyor. Lacazette bu sezon 41 maçta 2 bin 627 dakika süre aldı. Tecrübeli golcü 17 gol ve 3 asist kaydetti. Fransız'ın piyasa değeri, 2019'da 70 milyon euroya ulaşmıştı.