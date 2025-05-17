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Spor

Beşiktaş'ta Lacazette gündemi! Yıldız golcü boşa çıkıyor

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer idaresindeki Beşiktaş, yeni sezon kadrosunu şekillendirmeye başladı. Siyah-Beyazlılar, Lyon'la yollarını ayırmaya hazırlanan Lacazette'yi listesine aldı. Ancak Fransız golcünün yüksek maaş talebi yönetimi düşündürüyor.

Akşam17 Mayıs 2025 Cumartesi 08:22 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Lacazette gündemi! Yıldız golcü boşa çıkıyor
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Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasına başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, genç yetenekler ve yıldız isimlerin dengelendiği bir takım kurmayı amaçlıyor.

Yönetim de bu doğrultuda çalışmalarına başladı. Siyah-Beyazlılar, Alexandre Lacazette'yi de gündemine aldı. Fransa Ligi ekiplerinden Olympique Lyon'da forma giyen Lacazette, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Teknik Direktör Paulo Fonseca da Fransız golcüyle devam edilmeyeceğini doğruladı. Bir dönem Arsenal'de de forma giyen 33 yaşındaki golcü, sezon sonunda serbest oyuncu statüsünde olacak. Ancak oyuncunun yüksek imza parası ve maaş talep etmesi, Beşiktaş Yönetimi'ni düşündürüyor. Lacazette bu sezon 41 maçta 2 bin 627 dakika süre aldı. Tecrübeli golcü 17 gol ve 3 asist kaydetti. Fransız'ın piyasa değeri, 2019'da 70 milyon euroya ulaşmıştı.

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