Beşiktaş, uzun bir süredir görüşme yaptığı Cyle Larin'le geçtiğimiz günlerde son bir toplantı daha yaptı. Kanadalı futbolcuyu takımda tutmak için büyük çaba sarf eden Siyah-Beyazlılar, oyuncu ve menajeriyle görüşmelerde mutlu sona bir türlü ulaşamadı.
Beşiktaş'ta kimler gidecek, kimler kalacak? Domagoj Vida, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Michy Batshuayi...
Fanatik'in haberine göre; Larin'e son olarak 1 milyon 750 bin euroluk teklif
öneren Beşiktaş, olumsuz yanıt aldı. Larin cephesi ise Beşiktaş'tan daha fazla yıllık ücret ve 3+1 yıllık sözleşme
talep ediyor. Adı son dönemde Galatasaray
ile de anılan oyuncunun bu tutumundan rahatsız olan Beşiktaş, ipleri koparma kararı alarak oyuncuyla artık bu konuda bir görüşme yapmayacak.