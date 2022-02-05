5 Şubat 2022 Cumartesi 10:01 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 10:02

Beşiktaş, uzun bir süredir görüşme yaptığı Cyle Larin'le geçtiğimiz günlerde son bir toplantı daha yaptı. Kanadalı futbolcuyu takımda tutmak için büyük çaba sarf eden Siyah-Beyazlılar, oyuncu ve menajeriyle görüşmelerde mutlu sona bir türlü ulaşamadı.