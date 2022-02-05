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Spor

Beşiktaş'ta Larin defteri kapandı! Galatasaray da devreye girince...

Beşiktaş Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Galatasaray ile anılan Cyle Larin ile görüşmelerini, futbolcunun olumsuz tutumu nedeniyle sonlandırma kararı aldı.

5 Şubat 2022 Cumartesi 10:01 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 10:02
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Beşiktaş, uzun bir süredir görüşme yaptığı Cyle Larin'le geçtiğimiz günlerde son bir toplantı daha yaptı. Kanadalı futbolcuyu takımda tutmak için büyük çaba sarf eden Siyah-Beyazlılar, oyuncu ve menajeriyle görüşmelerde mutlu sona bir türlü ulaşamadı.

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Fanatik'in haberine göre; Larin'e son olarak 1 milyon 750 bin euroluk teklif öneren Beşiktaş, olumsuz yanıt aldı. Larin cephesi ise Beşiktaş'tan daha fazla yıllık ücret ve 3+1 yıllık sözleşme talep ediyor. Adı son dönemde Galatasaray ile de anılan oyuncunun bu tutumundan rahatsız olan Beşiktaş, ipleri koparma kararı alarak oyuncuyla artık bu konuda bir görüşme yapmayacak.

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