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Spor

Beşiktaş'ta Larin ve Atiba kadroda

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlı takımda sakatlıkları geçen Cyle Larin ile Atiba Hutchinson da kadroda yer aldı.

AA27 Nisan 2021 Salı 16:12 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 16:13
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Beşiktaş'ın Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın kadrosu belli.

Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı maçta kadroda yer alamayan Cyle Larin ile Atiba Hutchinson da Çaykur Rizespor karşılaşmasının kamp kadrosunda yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, Cenk Tosun ile sarı kart cezalıları Valentin Rosier ve Necip Uysal yarın görev alamayacak.

Beşiktaş'ın Rize deplasmanındaki kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.

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