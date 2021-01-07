Beşiktaş'ta Larin ve Oğuzhan yeniden doğdu

DHA 07 Ocak 2021 Perşembe 10:06 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 10:06

Beşiktaş, Süper Ligin 17'nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 gibi farklı bir skorla yenerek gövde gösterisi yaptı.

Ligde fırtına gibi esen ve son dört maçını kazanarak geçen hafta liderliğe yükselen siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçıyla üst üste 5'inci galibiyetini aldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu 5 maçta kalesini de kapatarak hiç gol yemedi ve söz konusu karşılaşmaları rakip ağları toplam 16 kez sarsarak kazandı.

Bir haftayı bay geçen Beşiktaş, dün attığı 6 golle 16'ncı maçlar itibarıyla 37 gole ulaşarak şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunu da yakaladı. Siyah-beyazlılar ayrıca 2003-2004 sezonunda da 16'ncı haftayı 37 golle geçmişti. Beşiktaş'ın 16'ncı maçlar baz alındığında en çok gol kaydettiği sezon ise 42 golle 2001-2002 sezonu oldu.

CYLE LARİN VE OĞUZHAN ÖZYAKUP, SERGEN YALÇIN'LA YENİDEN DOĞDU

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçında en çok dikkat çeken 2 oyuncu Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup oldu.

İki sezon önce MLS ekibi Orlando City'den 1.8 milyon Dolar ödenerek transfer edilen ve Amerika'da aldığı ücret ile Beşiktaş'ta aldığı ücret arasındaki devasa farktan dolayı sürekli eleştiri haberlerine konu olan Larin, bu sezonun başında da kiralık gönderilmek istenmişti. Ancak; transfer şartlarının oluşmaması ve santrfor alınamayışı nedeniyle biraz da mecburiyetten kalan Larin, attığı gollerle hem krallık yarışında zirveye oturdu hem de Beşiktaş camiasının güvenini kazandı. Rizespor'a attığı 4 golle kariyerinde de güzel bir sıçrama yapan Kanadalı forvet, 15 lig maçında hem de penaltısız 10 gol atıp 2 de asiste imza attı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er gol kaydeden Larin, bu sezonki tüm maçlarda 12 gol ve 2 asistlik müthiş bir performans sergiledi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın performansını artırmaya başladığı bir diğer futbolcu ise Oğuzhan Özyakup oldu.

Siyah-beyazlıların şampiyon olduğu 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında takımın en önemli futbolcularından biri olan ve adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan Oğuzhan, sonrasında büyük bir çöküşün içine girmiş ve 3 sezon adeta ortalıkta görünmemişti. Geçen sezonun ikinci yarısında Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralık gönderilen Oğuzhan, bu sezona da iyi başlayamadı. Görev aldığı 7 maçta gol ve asist katkısı yapamayan Oğuzhan, Sergen Yalçın'ın sürekli ilgi ve desteğiyle kendine gelmeye başladı. Oynadığı son 3 maçta 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı yapan Oğuzhan, gelecek haftalar için tecrübeli teknik adamın en çok güveneceği isimlerden biri olacak.