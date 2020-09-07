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Spor

Beşiktaş'ta Larin'den kötü haber

Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Cyle Larin'in adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi.

IHA07 Eylül 2020 Pazartesi 17:09 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 17:09
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Beşiktaş, Cyle Larin’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynadıkları hazırlık maçında sakatlanarak oyundan alınan Kanadalı futbolcunun arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Beşiktaş’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkan futbolcumuz Cyle Larin’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, bisesps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Larin’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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