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Spor

Beşiktaş'ta Lemina sürprizi

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Lemina için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlılar Southampton'dan oyuncuyu kiralamak istiyor.

16 Ağustos 2020 Pazar 01:02 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 01:04
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Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Mario Lemina'yı gündemine aldı.

TAKSİTLENDİRME OLURSA BONSERVİSİYLE!

Siyah-beyazlı ekip, bonservisi Southampton'da olan Lemina'yı ilk etapta kiralamak istiyor. TRT Spor'un haberine göre, İngiliz ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş, uzun vadeli taksitlendirme olursa 26 yaşındaki Gabonlu ön liberonun bonservisini de almayı planlıyor.

Geçen sezon Galatasaray'la 28 maça çıkan Gabonlu yıldız, 1 gole imza attı.

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