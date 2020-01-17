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Spor

Beşiktaş'ta Jeremain Lens kriz çıkarttı! Hollandalı oyuncu takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor

Lokomotiv Moskova'nın talip olduğu Jeremain Lens, Beşiktaş'tan ayrılma konusunda ciddi bir kararsızlık içerisinde.

Sabah17.01.2020  09:52 - Güncelleme: 17.01.2020  09:52

Lokomotiv Moskova'nın talip olduğu Jeremain Lens, Beşiktaş'tan ayrılma konusunda ciddi bir kararsızlık içerisinde.

Daha önce Fenerbahçe formasıyla start verdiği Türkiye serüveninde dördüncü sezonunu geçiren Hollandalı futbolcunun İstanbul'da mutlu olduğu ve Moskova'ya gitmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı idareciler ise transfere bütçe oluşturabilmek adına 32 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

En düşük maliyetle Abdullah Avcı'nın elini güçlendirmek isteyen yönetim, Tyler Boyd ve Lens'i elden çıkartarak transfer piyasasında hareket alanı kazanmayı planlıyor.

Bakan Kurum İmamoğlu'na bakarak söyledi, salondan büyük alkış aldı!

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