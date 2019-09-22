Beşiktaş'ta Lens yeniden 11'e dönüyor
KARTAL’DA Jeremian Lens yeniden ilk 11’e dönüyor.
STAR
KARTAL’DA Jeremian Lens yeniden ilk 11’e dönüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın Gazişehir Gaziantep maçında kadroya almadığı, Slovan Bratislava maçının ise son bölümünde şans verdiği Hollandalı futbolcuyu takıma monte etme kararı aldığı öğrenildi. Diaby’nin de beklentilere cevap verememesi üzerine Lens’e dönme kararı alan Avcı’nın yıldız futbolcu ile bir görüşme yaptığı ve yarınki Başakşehir maçı için “Hazır ol” talimatı verdiği ifade edildi.
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