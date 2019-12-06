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Beşiktaş'ta Lens'e yol göründü

Yaklaşık 1 ay önce Feyenoord'un başına geçen Dick Advocaat, Jeremain Lens'i istedi.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Beşiktaş’ın önce 1,5 milyon Euro karşılığında kiralayıp daha sonra bonservisine 4,1 milyon Euro ödediği Lens özellikle bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratırken, siyah beyazlı yönetimin tecrübeli futbolcuyu elden çıkarmak için çalışmalara başladığı belirtildi.
 
LENS BEŞİKTAŞ'TAN YILLIK 2,3 MİLYON EURO ALIYOR
 
Dün Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur maçının 64.dakikasında oyundan alınan ve Erzincanspor karşısında oynadığı futbolla herhangi bir fark yaratamayan Jeremain Lens’e eski hocası Dick Advocaat talip olurken, Hollandalı orta sahanın ülkesine geri dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Yaklaşık 1 ay önce Jaap Stam’ın yerine göreve gelen, Feyenoord’da 4 haftada 10 puan toplayarak gözle görülür bir çıkış yakalayan Advocaat’ın Sportif Direktör Frank Arnesen’e Lens talimat verdiği kaydedilirken, Eredivisie devinin önümüzdeki günlerde Beşiktaş yönetimiyle masaya oturacağı bildirildi.
 
2016 yılında Fenerbahçe’yi çalıştıran Dick Advocaat eski öğrencisi Lens’i sarı lacivertli kulübe kiralık olarak getirmişti.
 
 

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