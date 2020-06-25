25 Haziran 2020 Perşembe 18:14 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 18:14

Beşiktaş, Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in sakatlandığını açıkladı.

İki oyuncu, Süper Lig'in 29. haftasındaki Konyaspor maçında oynayamayacağını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan Futbol Takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens'in Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic'de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens'te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.