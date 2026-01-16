İSTANBUL 10°C / 3°C
  Beşiktaş'ta Lorenzo Lucca planı! Kartal Abraham'ı bekliyor
Spor

Beşiktaş'ta Lorenzo Lucca planı! Kartal Abraham'ı bekliyor

Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya dönüş ihtimali Beşiktaş'ı harekete geçirdi. Siyah-beyazlılar, Abraham'ın ayrılığı netleşirse Napoli forması giyen Lorenzo Lucca için düğmeye basacak.

16 Ocak 2026 Cuma 09:58
Beşiktaş'ta Lorenzo Lucca planı! Kartal Abraham'ı bekliyor
Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transfer ihtimalinin konuşulmaya başlanmasıyla birlikte Beşiktaş, golcü arayışlarını daha da yoğunlaştırdı.

Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Tammy Abraham'a olan ilgisi, teklife dönüşmüştü. Siyah-beyazlılar İngiliz golcünün eski takımına dönmek için istekli olmasının ardından hücum hattını güçlendirmek adına düğmeye bastı. Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaşlı kurmaylar Serie A'nın köklü kulübü Napoli'de forma giyen Lorenzo Lucca'ya kanca attı. 25 yaşındaki yıldız golcünün siyah-beyazlıların şu anda geniş listesine dahil edildiği vurgulandı.

ABRAHAM BEKLENİYOR

Haberde ayrıca Udinese'nin eski forveti için Beşiktaş'ın süreci hızlandırmaya hazır olduğu ancak Abraham'ın Aston Villa'ya transferinin netleşmesini beklediği ifade edildi. 28 yaşındaki golcü Aston Villa'ya giderse Kartal, Lucca'nın transferi için harekete geçecek. Abraham Ada'ya geri dönerse forvet takviyesi zorunlu hale gelecek. Çünkü golcü olarak sadece El Bilal Toure kalacak.

KLASİK 9 NUMARA

2.01'lik boyu nedeniyle hava toplarında etkili olan İtalyan golcü, güçlü fiziğinin vermiş olduğu avantajla ikili mücadelelerde rakiplerine üstünlük sağlıyor. Klasik 9 numara profilindeki 25 yaşındaki forvet, sırtı dönük oyunda son derece etkili. Uzun topları indirerek takım arkadaşlarına servis yapabiliyor. Lucca tempolu ve pres ağırlıklı oyun sistemlerinde ise zorlanabiliyor

25 MİLYON EURO

Piyasa değeri 25 milyon euro olan İtalyan forvet, Napoli'de bu sezon süre almakta zorlanıyor. İtalya Serie A'da 16 maçta toplam 401 dakika forma şansı bulan Lucca, tek golünü Pisa'ya karşı attı. Torino'nun altyapısında yetişen deneyimli golcü Lorenzo Lucca, İtalya dışında sadece Ajax'ta 2022-2023 sezonunda forma giydi.

