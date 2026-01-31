İSTANBUL 9°C / 6°C
31 Ocak 2026 Cumartesi
  • Beşiktaş'ta Lukaku için son hamle! Kartal yeniden harekete geçti
Spor

Beşiktaş'ta Lukaku için son hamle! Kartal yeniden harekete geçti

Golcü arayışını sürdüren Beşiktaş, daha önce gündemine aldığı Romelu Lukaku için yeniden girişimlere başladı. Siyah-beyazlılar, Belçikalı yıldızı ikna edebilirse transferi bitirmeyi hedefliyor.

HABER MERKEZİ31 Ocak 2026 Cumartesi 14:04 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetime sunduğu rapor doğrultusunda adımlar atılıyor.

Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transfer olmasının ardından, Sergen Yalçın'ın elinde gol pozisyonunda sadece El Bilal Toure kaldı. 53 yaşındaki çalıştırıcı, Mali oyuncuya daha çok sol kanatta şans verirken, yönetim net bir 9 numara transferi yapılmasını talep ediyor.

LUKAKU İÇİN BİR KEZ DAHA HAMLE YAPILDI

Transfer döneminin son haftasına girilirken Beşiktaş yönetimi de hareketlendi. Son bilgilere göre Siyah-Beyazlılar, golcü transferi için daha önce gündemlerine aldıkları Romelu Lukaku konusunda tekrar girişimde bulundu.

32 yaşındaki Belçikalı oyuncu, uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Daha önce sağlık durumuyla ilgili detaylı bir rapor talep edilmişti. Ancak Lukaku'nun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaması nedeniyle transfer bir süre askıya alınmıştı.

İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR

Kara Kartal, Lukaku için son bir girişimde daha bulunacak. Napoli kulübü, deneyimli forveti göndermeye sıcak bakıyor ve İtalyan ekibinin Beşiktaş'a kolaylık sağlaması bekleniyor. Ancak Lukaku henüz ikna edilmiş değil. Transferin son günlerinde Belçikalı golcü ikna edilirse, büyük olasılıkla Siyah-Beyazlı formayı giyecek.

