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Spor

Beşiktaş'ta Lyanco sesleri

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Lyanco ile anlaşmaya yaklaştı. 25 yaşındaki stoper için teklifini yükselten Beşiktaş bu transferde aşama kaydetti.

5 Temmuz 2023 Çarşamba 21:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Lyanco sesleri
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürerken, yönetim Şenol Güneş'in onayı ile transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Tecbrübeli teknik adam, stoper bölgesine mutlaka takviye istiyor.

ESPN'in haberine göre, Siyah-beyazlılar, Lyanco ile anlaşmaya yaklaştı. 25 yaşındaki stoper için teklifini yükselten Beşiktaş bu transferde aşama kaydetti.

Ülkesinin takımlarından Vasco da Gama'nın da oyuncuya teklif yaptığı fakat Beşiktaş'ın önerdiği tekliften aşağıda olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın, Southampton'dan bu hafta içinde olumlu bir cevap beklediği kaydedildi.

1.87 boyundaki futbolcunun geride bıraktığımız sezonda İngiliz ekibiyle toplam 30 maçta görev alırken 1 gol 2 asist kaydetti.

  • Beşiktaş transferi
  • Lyanco transferi
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