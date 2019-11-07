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Beşiktaş'ta maaş krizi devam ediyor

Beşiktaş'ta kulüp çalışanları ve amatör şube personelleri uzun süredir ödenmeyen maaşlar nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesinin ardından maaş krizi hala devam ediyor. Amatör şube personellerinin geçmiş maaşları ödenmediği için bir çok çalışan büyük sıkıntıyla boğuşuyor.
 
Amatör şube personellerine yine ödeme yapılmadığı en son haziran ayında maaş aldıkları öğrenildi. Kulüp personeli ise temmuz ayında en son maaş almıştı. Sonraki maaşların hiçbiri ise ödenmedi.
 
Personel isyanda
 
Yeni Beşiktaş yönetimi tüm maaşların ödeneceğine dair personele söz vermişti ancak maaşlar yine yatmadı. 
 
Maaşlar ödendi haberlerini çıkmasına ise çalışanlar isyan etti. Yol parası olmayan ve çocuğunun taksitlerini ödeyemeyen personellerin olduğu belirtiliyor.
 
Fanatik

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