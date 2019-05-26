Beşiktaş'ta Medel'e yol göründü

Süper Ligi üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta, sözleşmeleri biten dört isimle yollar ayrıldı.

Adriano, Mustafa Pektemek, Tolga Zengin ve Gökhan Töre için Beşiktaş macerası sona ererken şimdi de Gary Medel sıraya girdi.

Ayrılmak istediğini yönetime bildiren Şilili yıldıza İngiltere ve Arjantin'den teklifler var. Boca Juniors'un Medel ile ciddi bir şekilde ilgilendiği de gelen bilgiler arasında.

QUARESMA BELIRSIZLİĞİ

Ekonomik açıdan daralma kararı alan Beşiktaş yönetimi, ilerleyen yaşı ve maliyeti nedeniyle Ricardo Quaresma'yı da göndermeyi hedefliyor.

Sözleşmesi Haziran 2020'de bitecek olan tecrübeli oyuncu, sakatlık tedavisi için gittiği Portekiz'de eski kulübü Porto ile transfer görüşmesi yapmış ancak anlaşamamış, ardından da "Mukavelem bitene kadar Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" açıklamasında bulunmuştu. 35 yaşındaki Quaresma'nın durumu belirsizliğini koruyor.

(Sabah)