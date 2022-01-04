Beşiktaş'ta Mehmet Topal kadrodan çıkarıldı

4 Ocak 2022 Salı 18:23 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 18:23

Süper Kupa'da çarşamba günü Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Mehmet Topal da kadrodan çıkarıldı.

A Spor'un haberine göre; sakatlık ve COVD-19 nedeniyle birçok oyuncusundan yoksun kalan siyah-beyazlılarda, tecrübeli oyuncu da Antalyaspor müsabakasında yer alamayacak.

Beşiktaş ile Antalyaspor çarşamba günü saat 20.45'te Doha'da karşı karşıya gelecek.

TOPLAM 9 EKSİK

Siyah-beyazlı ekip karşılaşmaya Mehmet Topal ile birlikte toplam 9 oyuncusundan yoksun çıkacak. Üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Yalçın, Serdar Saatçı, sakatlıkları bulunan Mert Günok ile Gökhan Töre de karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıkan Rachid Ghezzal da maçta görev alamayacak.