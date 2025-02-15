İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2025 Cumartesi / 17 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2388
  • EURO
    38,0197
  • ALTIN
    3360.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'ta Mert Günok dalya dedi

Beşiktaş'ın tecrübeli filebekçisi Mert Günok'a siyah-beyazlı formayla 100. resmi maçına çıkmasından dolayı plaket ve çiçek takdim edildi. Öte yandan milli kaleci TFF Fair Play ödülüne de layık görüldü.

Haber Merkezi15 Şubat 2025 Cumartesi 19:26 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Mert Günok dalya dedi
ABONE OL

Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, Trabzonspor maçı öncesi iki ödül birden aldı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"İkinci Başkanımız Hakan Daltaban ile efsane kaptanlarımızdan Sanlı Sarıalioğlu, Futbol A Takımımızın Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor'la oynadığı müsabaka öncesinde şanlı formamızı 100 kez giyen Mert Günok'a plaket ve çiçek takdim etti. Daltaban ile Sarıalioğlu, tebrik ettikleri Günok'a şanlı formamızla başarılar diledi.

Öte yandan, Beşiktaşımızın Athletic Club'ı 4-1 yendiği maçın sonrasında taraftarımızın yanına gidip Bolu'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle söylediği "Bugün yumruk yok, sadece alkış" sözleri nedeniyle TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görülen Mert Günok, ödülünü TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Yazıcı'nın elinden aldı."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.