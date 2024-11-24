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Spor

Beşiktaş'ta Mert Günok krizi! Direkt bileti kesildi

Mert Günok krizi patlak verdi. Beşiktaş, tecrübeli kalecinin biletini kesti. Siyah-beyazlı ekip yeni kaleci arayışına başladı. İşte Mert Günok haberinin detayları...

24 Kasım 2024 Pazar 21:28 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Mert Günok krizi! Direkt bileti kesildi
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Süper Lig'de bu akşam kendi sahasında Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta kriz büyüyor. Siyah-beyazlı ekip aldığı bu yenilgi ile lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düştü. Kartal ligde son 4 maçını kazanmadı. Beşiktaş bu süreçte kalesinde 9 gol gördü. Bu gelişmenin ardından oklar kaleci Mert Günok'a çevrildi.

GÜLE GÜLE MERT GÜNOK

Taraftarın büyük eleştirisini alan tecrübeli kaleci ile Beşiktaş'ın yolları ayrılma noktasına geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli file bekçisi ile siyah-beyazlı ekip yollarını ayırma kararı aldı. Mert son oynanan milli maçta da hatalı goller yediği için eleştirilerin odağı olmuştu. Beşiktaş gelecek sezon için yeni bir kaleci arayışına ise şimdiden başladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Maçta yediği goller sonrası tecrübeli kaleci için sosyal medyada büyük tepkiler vardı.

İşte o tweetler:

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