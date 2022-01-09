Beşiktaş'ta Michy Batshuayi depremi! Kıyamet koptu

star.com.tr 9 Ocak 2022 Pazar 21:30 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 21:30

Michy Batshuayi, Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçta kaçırdığı pozisyonlarla tepki çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar başarısız performans sergileyen Michy Batshuayi'yi sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu.

MICHY BATSHUAYI, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Michy Batshuayi kaçırdığı gol fırsatları ile taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. Birçok taraftar Batshuayi'ye sert eleştirilerde bulundu. 28 yaşındaki golcü siyah-beyazlılarda bugüne kadarki performansı ile bekleneni veremedi.

MICHY BATSHUAYI'NİN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Siyah-beyazlıların geçtiğimiz yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, Beşiktaş forması ile bu sezon 23 maçta görev alırken 7 gol, 5 asistle takıma katkıda bulunabildi.

Taraftarların Michy Batshuayi tepkileri: