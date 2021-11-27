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Spor

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi öfkesi! Kıyamet koptu

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Michy Batshuayi gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Giresunspor maçında da etkisiz kalan Michy Batshuayi eleştirilerin hedefi olurken siyah beyazlılar sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

star.com.tr27 Kasım 2021 Cumartesi 20:35 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 21:06
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Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ın evinde Giresunspor'u ağırladığı maçta siyah-beyazlılarda golcü Michy Batshuayi, gündem oldu. Michy Batshuayi, sergilediği kötü performansla eleştirilerin hedefi oldu. Beşiktaşlı oyuncu 70. dakikada yuhalanarak çıktı ve yerini Alex Teixeira'ya bıraktı. Siyah-beyazlı takım maçtan 4-0 mağlubiyetle ayrıldı.

MİCHY BATSHUAYI, KİRALIK OLARAK GELDİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

MİCHY BATSHUAYI, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Siyah-beyazlıların yaz aylarında kadrosuna kattığı Mich Batshuayi, Beşiktaş forması ile 14 maça çıkarken, 4 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu. Beklentilerin altında kalan Batshuayi, siyah-beyazlı taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.

İşte tepkilerden bazıları:

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