Beşiktaş'ta Michy Batshuayi öfkesi! Kıyamet koptu

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ın evinde Giresunspor'u ağırladığı maçta siyah-beyazlılarda golcü Michy Batshuayi, gündem oldu. Michy Batshuayi, sergilediği kötü performansla eleştirilerin hedefi oldu. Beşiktaşlı oyuncu 70. dakikada yuhalanarak çıktı ve yerini Alex Teixeira'ya bıraktı. Siyah-beyazlı takım maçtan 4-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Siyah-beyazlıların yaz aylarında kadrosuna kattığı Mich Batshuayi, Beşiktaş forması ile 14 maça çıkarken, 4 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu. Beklentilerin altında kalan Batshuayi, siyah-beyazlı taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.
İşte tepkilerden bazıları: