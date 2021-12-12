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Spor

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic çatlağı! Kıyamet koptu

Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Miralem Pjanic, Kayserispor maçına damga vurdu. Yaz aylarında Barcelona'dan kiralık olarak transfer edilen Miralem Pjanic, sergilediği kötü performansla dikkat çekti. Boşnak yıldız siyah-beyazlı taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.

star.com.tr12 Aralık 2021 Pazar 20:47 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 20:47
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Yaz transfer döneminde Barcelona'dan büyük umutlarla kiralık olarak transfer edilen Miralem Pjanic, gündem oldu. Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Miralem Pjanic, sergilediği kötü performansla taraftarların tepkilerinin odağı oldu. Boşnak yıldız, Beşiktaş'ta beklentilerin altında kaldı.

MIRALEM PJANIC, KİRALIK OLARAK TRANSFER EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon ligde şampiyon olan Beşiktaş, kadrosunu daha da güçlendirmek adına Miralem Pjanic'i İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Miralem Pjanic, daha önce Juventus, Roma ve Lyon gibi takımlarda da forma giymişti.

MIRALEM PJANIC, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Beşiktaş'a transferi büyük yankı uyandıran Miralem Pjanic, siyah-beyazlı forma ile 11 maça çıkarken 4 asist ile takımına katkıda bulundu. Pjanic, Beşiktaş'ta 9 maçı sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

İşte bazı Miralem Pjanic paylaşımları:

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