Beşiktaş'ta Miralem Pjanic ile Welinton takımdan ayrı çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; salonda yapılan ısınma ve stretching çalışmalarıyla başladı. Sahada pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Milli takımlarda olan oyuncuların yer almadığı idmanda, Miralem Pjanic ile Welinton Souza ise takımdan ayrı çalıştı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.