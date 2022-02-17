İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2022 Perşembe / 16 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6306
  • EURO
    15,5105
  • ALTIN
    828.585
  • BIST100
    2043.48
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'ten kötü haber
Spor

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'ten kötü haber

Beşiktaş Kulübü, Miralem Pjanic'in alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edildiğini bildirdi.

17 Şubat 2022 Perşembe 15:39 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:39
ABONE OL

Beşiktaş, Miralem Pjanic'in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Pjanic'in sağlık durumuyla ilgili olarak Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü'nün, siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'deki Altay maçı hazırlıkları kapsamında bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Miralem Pjanic, MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Miralem Pjanic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.