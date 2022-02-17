Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'ten kötü haber

17 Şubat 2022 Perşembe 15:39 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:39

Beşiktaş, Miralem Pjanic'in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Pjanic'in sağlık durumuyla ilgili olarak Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü'nün, siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'deki Altay maçı hazırlıkları kapsamında bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Miralem Pjanic, MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Miralem Pjanic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."