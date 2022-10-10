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  • Beşiktaş'ta Montero sürprizi! Takımdan ayrılması beklenirken...
Spor

Beşiktaş'ta Montero sürprizi! Takımdan ayrılması beklenirken...

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Montero'nun ocak ayında siyah beyazlı takımdan ayrılması bekleniyordu. Ancak Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlıkları Montero'ya forma şansının doğmasına neden oldu.

Fanatik10 Ekim 2022 Pazartesi 09:43 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Montero sürprizi! Takımdan ayrılması beklenirken...
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Ligde önceki akşam Giresunspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Romain Saiss, karşılaşmanın 12. dakikasında adale sakatlığı yaşamıştı. Oyundan alınan başarılı futbolcunun yerine karşılaşmaya dahil edilen Emrecan Uzunhan da müsabakanın son bölümüne doğru sakatlık yaşadı ve maçı böyle tamamladı.

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Karşılaşma sonunda oyuncularıyla ilgili olarak açıklamada bulunan teknik direktör Valerien Ismael, "İki stoperimizin sakatlanması diğer stoperimiz için bir şans doğuracak. Yeterli kaliteye, sakatlananların yerine koyabileceğimiz kaliteye ve kadro derinliğine sahibiz" sözlerini sarf etmişti. 2 futbolcunun, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosunda yer alması beklenmiyor.

TEKLİF ALDI

Fanatik'in haberine göre; Montero hakkında ülkesinden dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. 23 yaşındaki oyuncunun İspanya'ya dönmek istediği kaydedildi. Genç savunmacıyla İspanya La Liga ekiplerinden Elche'nin ilgilendiği iddia edilmişti.

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GERİ PLANDA KALMIŞTI

Takımdaki 2 sol stoperin de sakatlanması sonrasında gözler Trabzonspor karşılaşmasında görevi devralacak isme çevrildi. Bu sezon Kara Kartal'da 1 kez forma giyen Javi Montero, sol stoper için bir numaralı aday durumunda. Forma yarışında geride kaldığı için üzgün olan İspanyol futbolcunun eline geçen bu şansı en iyi şekilde değerlendirmesi bekleniyor.

TRANSFER YANITI

Montero, 'Ocak'ta iyi teklifler gelirse, menajerimle bunları konuşup, değerlendireceğim. Kendim için en iyisi ne ise onu yapacağım' dedi. Atletico Madrid altyapısından yetişen Montero, İspanyol Elche takımından teklif gelip gelmediği yönündeki soruya ise, 'İlgilenen takımlar var. Daha önce söylediğim gibi benim için en iyisi ne ise onu yapacağım' şeklinde konuştu.

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